Hastalığını açıklayan Zerrin Özer sonunda isyan etti: 'Bıktım kuş beyinlilerden..!







"BANA SAKIN ÇOK KIZMAYIN"







"BIKTIM ARTIK"

Zerrin Özer, 2022 yılın Haziran ayında bir an için müziği bıraktı. Bu kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, açıklamasında "Sevgili arkadaşlar, profesyonel kariyerime kendi isteğimle son verdim. Bu arada sevdiklerime iyi olduğumu açıklamak zorunda kaldım. Hepinizi selamlıyorum, tüm ruhlarıma." ifadelerini kullandı.1976'da ilk plağı 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım' çıkaran Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında müziği bıraktığını duyurdu. 3 aylık bir sürenin ardından dayanamadığını belirten Özer, "Zerrin çıldırmış valla! Ben ne yapayım? Öyleyim.. çılgın, tamam mı?" şeklinde ifadeler kullanarak ani fikir değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı daha sonra sağlık durumuyla ilgili tartışmalı bir açıklama yaptı.Kişilik bozukluğu ile mücadele ettiğini anlatan Zerrin Özer, sonunda isyan etti ve Instagram hesabı üzerinden şu cümleleri kullandı:Özellikle hayranlarını şaşkına çeviren ünlü isim paylaşımını yoruma kapattı.