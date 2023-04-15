MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 12:49

Hastalığını açıklayan Zerrin Özer sonunda isyan etti: 'Bıktım kuş beyinlilerden..!

Zerrin Özer, Haziran 2022'de yaptığı sürpriz çıkışla herkesi şaşırttı. Müziği bıraktığını açıklayan şarkıcı, bu açıklamasından üç ay sonra "Dayanamıyorum" ifadelerini kullanarak bu kararını geri aldı. Ünlü şarkıcı ayrıca, Borderline hastalığı (kişilik bozukluğu) olduğunu açıkladığında ise sitemli sözler de paylaştı.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 12:49
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Hastalığını açıklayan Zerrin Özer sonunda isyan etti: 'Bıktım kuş beyinlilerden..!


Zerrin Özer, 2022 yılın Haziran ayında bir an için müziği bıraktı. Bu kararını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, açıklamasında "Sevgili arkadaşlar, profesyonel kariyerime kendi isteğimle son verdim. Bu arada sevdiklerime iyi olduğumu açıklamak zorunda kaldım. Hepinizi selamlıyorum, tüm ruhlarıma." ifadelerini kullandı.

Hastalığını açıklayan Zerrin Özer sonunda isyan etti

"BANA SAKIN ÇOK KIZMAYIN"



1976'da ilk plağı 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım' çıkaran Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında müziği bıraktığını duyurdu. 3 aylık bir sürenin ardından dayanamadığını belirten Özer, "Zerrin çıldırmış valla! Ben ne yapayım? Öyleyim.. çılgın, tamam mı?" şeklinde ifadeler kullanarak ani fikir değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı daha sonra sağlık durumuyla ilgili tartışmalı bir açıklama yaptı.

Hastalığını açıklayan Zerrin Özer sonunda isyan etti

"BIKTIM ARTIK"

Kişilik bozukluğu ile mücadele ettiğini anlatan Zerrin Özer, sonunda isyan etti ve Instagram hesabı üzerinden şu cümleleri kullandı:

Hastalığını açıklayan Zerrin Özer sonunda isyan etti

Özellikle hayranlarını şaşkına çeviren ünlü isim paylaşımını yoruma kapattı.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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