MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 11:24

Hastalığını ilk kez açıklayan Melike Şahin bacaklarındaki yaraların nedenini anlattı!

Yoğun bir konser maratonu içinde olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, bacaklarındaki yaraların nedenini açıkladı. Hastalığı hakkında ilk kez konuşan güzle şarkıcı iyi olduğunu da dile getirdi.

MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 11:24
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Hastalığını ilk kez açıklayan Melike Şahin bacaklarındaki yaraların nedenini anlattı!


Konserleri tıklım tıklım dolan ve konser biletleri en hızlı tükenen şarkıcılar arsında yer alan Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bulunan bir kozmetik mağazasında görüntülendi. Yanında gizemli bir erkek arkadaşı olan güzel şarkıcı gazetecilerin sorularını yanıtladı ve samimi açıklamalarda bulundu.

Melike Şahin



Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan güzel şarkıcı Melike Şahin gazetecilerle sohbet ederken bacaklarındaki yaralarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Melike Şahin

"Sedef hastasıyım"

Harbiye Cemil Topuzlu sahnesine çıkan ve binlerce kişiye konser veren Melike Şahin, konserlerine olan yoğun ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek 'İlgi artsın çoğalsın maşallah diyelim' diye konuştu.

Melike Şahin

Bir gazetecinin bacaklarındaki yaraların nedenini sorması üzerine hastalşığını açıklayan Melike Şahin, sedef hastası olduğunu söyleyerek çok ciddi bir şey olmadığını ve iyi olduğunu ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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