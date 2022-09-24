Hastalığını ilk kez açıklayan Melike Şahin bacaklarındaki yaraların nedenini anlattı!













"Sedef hastasıyım"

Konserleri tıklım tıklım dolan ve konser biletleri en hızlı tükenen şarkıcılar arsında yer alan Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bulunan bir kozmetik mağazasında görüntülendi. Yanında gizemli bir erkek arkadaşı olan güzel şarkıcı gazetecilerin sorularını yanıtladı ve samimi açıklamalarda bulundu.Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan güzel şarkıcı Melike Şahin gazetecilerle sohbet ederken bacaklarındaki yaralarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.Harbiye Cemil Topuzlu sahnesine çıkan ve binlerce kişiye konser veren Melike Şahin, konserlerine olan yoğun ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek 'İlgi artsın çoğalsın maşallah diyelim' diye konuştu.Bir gazetecinin bacaklarındaki yaraların nedenini sorması üzerine hastalşığını açıklayan Melike Şahin, sedef hastası olduğunu söyleyerek çok ciddi bir şey olmadığını ve iyi olduğunu ifade etti.