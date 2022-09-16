GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 16:31

Hastane güvenlik görevlisine tekmeli saldırı

Rapor verilmediği gerekçesiyle acilde olay çıkaran hasta ve yakınının tekme atarak saldırdığı güvenlik görevlisinin arkadaşları, şahsa süpürge sapı, tekme ve yumruklarla karşılık verdi.

GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 16:31
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Hastane güvenlik görevlisine tekmeli saldırı


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acilinde yaşandı. İddiaya göre kavga ettikleri şahıslar tarafından darp edilen bir kişi, yanındaki bir yakınıyla birlikte darp raporu almak için hastaneye gitti. Hastanede gerekli muayene ve kontrolleri yapılan şahsa darp raporu hazırlandı. Darp raporunu alan şahıs, iddiaya göre doktordan 10 günlük istirahat raporu hazırlamasını istedi. Şahsın 10 gün istirahat edecek herhangi bir olumsuz durumunun olmadığını söyleyen doktor, 1 günlük rapor verdi. İddiaya göre buna itiraz eden şahıs doktora hakaret edip saldırmak isteyince araya güvenlik görevlileri girdi.

Güvenlik görevlisine tekme attı
Dışarı çıkartılan hasta ve yakını ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisine tekme attı. Hastane polisi ile bir başka olay için orada bulunan jandarmanın müdahale ettiği şahıslar, bir türlü sakinleşmedi. Görevlilere saldırmaya devam etmekte olan şahıslardan birine hastane güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve yumruklarla karşılık verdi.



Polis güvenlik görevlilerini uyardı
Şahıslardan biri hastane personeli tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken diğer şahıs ise güvenlik görevlisine saldırmaya devam etti. Yaşanan arbedede hastane güvenlik görevlileri ile sağlık personeli şahsa süpürge sapı ve yumruklarla karşılık veridi. Şahsı yere yatırıp etkisiz hale getirmeye çalışan polis memuru, güvenlik görevlilerini ikaz ederek, “Güvenlik, niye vuruyorsun adama” dedi. Güvenlik görevlisi de “O da yanındaki adama vuruyor” diye karşılık verdi. Buna sinirlenen polis memuru “ Bu benim sorunum, sopayla adama vuramazsın” diye bağırdı.

Ayağa kalkınca tekrar tekme attı
Tekrar ayağa kalkan şahıs güvenlik görevlisine yeniden tekme atarak saldırmaya çalıştı. Yeniden yere yatırılan şahsa bu defa kelepçe takıldı.

Polis şahısları olay yerinden uzaklaştırırken yaşananlar ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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