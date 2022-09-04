Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışırken iskeleden düşen işçi D.E. yaralanarak hastanelik oldu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.E. tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 11:20
Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı!
Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında iskeleden düşen işçi yaralandı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 11:20
EDİTOR
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