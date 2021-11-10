Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı ülkelere deyimi yerindeyse diz çöktürtmeye devam ediyor. Bir çok ülkede hastalık üzerinde etkili ilaç ve aşılama çalışmalar devam ederken, yinede hastalık kontrol altına alınmış değil.

Hastalık sebebiyle bir çok ülkede ölümler devam ederken, Romanya'da ki ölümler yüzünden hastane koridorları cesetlerle doldu.Romanya'da yaşanan durumun en az savaş koşulları kadar zor olduğu belirtiliyor.Ülkede hastalık sebebiyle ölümlerin bu kadar yüksek olmasının sebeblerinden birisi ise ülkedeki aşı karşıtlığı olduğu iddia edildi. Hatta Geçtiğimiz günlerde, Romanya'nın güneyindeki bir Ortodoks Kilisesi piskoposu, cemaatine yaptığı konuşmasında, "Televizyonda gördüklerinize kanmayın ve Covid-19'dan korkmayın" dedi.Yapılan bu karşıt söylemler yüzünden yetkililer harekte geçti ve piskopos hakkında polis tarafından cezai soruşturma başlatıldı. Aşılama çalışmaları sekteye uğrarken ülkede vaka sayıları ve ölümler rekor düzeylerde gerçekleşmeye başladı.