DÜNYA
10 Kasım 2021 - 18:01
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 18:11

Hastane koridorları cesetlerle doldu!

Salgın hastalık koronavirüs sebebiyle bir çok ülkede ölümler devam ederken, Romanya'da ki ölümler yüzünden hastane koridorları cesetlerle doldu.

DÜNYA
10 Kasım 2021 - 18:01
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 18:11
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Hastane koridorları cesetlerle doldu!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs hastalığı ülkelere deyimi yerindeyse diz çöktürtmeye devam ediyor. Bir çok ülkede hastalık üzerinde etkili ilaç ve aşılama çalışmalar devam ederken, yinede hastalık kontrol altına alınmış değil.



Hastane koridorları cesetlerle doldu

Hastalık sebebiyle  bir çok ülkede ölümler devam ederken, Romanya'da ki ölümler yüzünden hastane koridorları cesetlerle doldu.Romanya'da yaşanan durumun en az savaş koşulları kadar zor olduğu belirtiliyor.

Kiliselerden aşı karşıtlığı söylemleri
Ülkede hastalık sebebiyle ölümlerin bu kadar yüksek olmasının sebeblerinden birisi ise ülkedeki aşı karşıtlığı olduğu iddia edildi. Hatta Geçtiğimiz günlerde, Romanya'nın güneyindeki bir Ortodoks Kilisesi piskoposu, cemaatine yaptığı konuşmasında, "Televizyonda gördüklerinize kanmayın ve Covid-19'dan korkmayın" dedi.

Polis soruşturma başlattı
Yapılan bu karşıt söylemler yüzünden yetkililer harekte geçti ve piskopos hakkında polis tarafından cezai soruşturma başlatıldı.  Aşılama çalışmaları sekteye uğrarken ülkede vaka sayıları ve ölümler rekor düzeylerde gerçekleşmeye başladı.


 


# romanya# koronavirüs
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