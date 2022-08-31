Hastane Önüne Bıçaklanmış Halde Bırakılan Genç Hayatını Kaybetti - Ankara

Ankara'da sabaha karşı acil servis önüne bıçaklanmış halde bırakılan 24 yaşındaki genç adam hayata gözlerini yumdu.
Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Hüseyin Çevik, akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı. Kendisinden bir müddet haber alınamayan Çevik, sabaha karşı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir halde Sincan'daki Devlet Hastanesi'nin Acil polikliniğinin önüne bırakıldı. Ağır yaralı Çevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu. Çevik'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip memleketi Beypazarı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde birden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.