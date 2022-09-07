Hastanede yürüyen merdivenlerde düşen 2 kadın yaralandı













Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdivenlerinden inerken düşen Ş.K. (69) ile N.S. (40) adlı kadınlar yaralandı. Yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.Yürüyen merdivenlerin iniş ve binişlerinde "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız lütfen asansörü kullanınız", "Yürüyen merdivenlerde çocuklarınızın elinden tutunuz", "Yürüyen merdivenleri bebek arabası ile kullanmayınız", "Dikkat engelli, çocuk ve yaşlı hastalarımız lütfen asansörleri kullanınız" yazılı uyarılar dikkat çekti.