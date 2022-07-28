Hastaneler, okul ve kurumlara 8.500 TL maaşla güvenlik görevlisi alımları başlıyor!

Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde İŞKUR, süreli kamu personeli alımlarına ilişkin ilanlar yayınlıyor. Bu kapsamda yayınlanan ilanlarda kamu hastanelerine, okullara ve kamu kuruluşlarına güvenlik görevlilerinin alınacağı bilgisi de paylaşılıyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, alım şartlarını araştırırken aynı zamanda nasıl güvenlik görevlisi olunacağına dair sorgulamalarda yapıyorlar. İşte, güvenlik görevlisi mesleği hakkında tüm detaylı bilgiler..
Hastaneler, okul ve kurumlara 8.500 TL maaşla güvenlik görevlisi alınacak!
2022 yılı için kamu hastanelerine okullara ve aynı zamanda kamu kuruluşlarına koruma ve güvenlik görevlisi personel alımları yapılacak. Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur diye merak edenler için ise aşağıdaki bilgiler kendileri için yeterli olacaktır.
Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler ilk olarak en az 120 saatlik bir ders almaları gerekiyor. Bu dersler arasında temel dersler ve silah atışı dersleri yer alıyorlar. 120 saatlik eğitim eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra kişiler sertifika almaya hak kazanıyorlar. Sertifikanın alınması sonrasında ise kamu kurumlarına ya da özel sektöre güvenlik görevlisi olarak başvuru yapılabiliniyor.