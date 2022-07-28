YAŞAM
28 Temmuz 2022 - 00:54

Hastaneler, okul ve kurumlara 8.500 TL maaşla güvenlik görevlisi alımları başlıyor!

Hastanelerde, okullarda ve kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, İŞKUR'un yayınlayacağı ilanları yakından takip ederken diğer taraftan 'Nasıl güvenlik görevlisi olunur?' 'Güvenlik görevlisi maaşları ne kadardır?' şeklinde sorgulamalar da yapılıyor.

YAŞAM
28 Temmuz 2022 - 00:54
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Hastaneler, okul ve kurumlara 8.500 TL maaşla güvenlik görevlisi alımları başlıyor!


Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde İŞKUR, süreli kamu personeli alımlarına ilişkin ilanlar yayınlıyor. Bu kapsamda yayınlanan ilanlarda kamu hastanelerine, okullara ve kamu kuruluşlarına güvenlik görevlilerinin alınacağı bilgisi de paylaşılıyor.

Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar, alım şartlarını araştırırken aynı zamanda nasıl güvenlik görevlisi olunacağına dair sorgulamalarda yapıyorlar. İşte, güvenlik görevlisi mesleği hakkında tüm detaylı bilgiler..

Hastaneler, okul ve kurumlara 8.500 TL maaşla güvenlik görevlisi alınacak!



2022 yılı için kamu hastanelerine okullara ve aynı zamanda kamu kuruluşlarına koruma ve güvenlik görevlisi personel alımları yapılacak. Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur diye merak edenler için ise aşağıdaki bilgiler kendileri için yeterli olacaktır.

8.500 TL maaşla güvenlik görevlisi alımları başlıyor!

Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler ilk olarak en az 120 saatlik bir ders almaları gerekiyor. Bu dersler arasında temel dersler ve silah atışı dersleri yer alıyorlar. 120 saatlik eğitim eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra kişiler sertifika almaya hak kazanıyorlar. Sertifikanın alınması sonrasında ise kamu kurumlarına ya da özel sektöre güvenlik görevlisi olarak başvuru yapılabiliniyor.

"Güvenlik görevlisi alım şartları

- T.C. vatandaşı olmak,

- Görevini yapabilmek için herhangi bir engeli olmaması,

- 22 yaşından küçük olmamak,

- En az lise mezunu olmak,

- Kamusal haklardan yoksun olmamak,

- 1 yıl ve üzeri hapis cezasına almamış olmak,

- Silahlı koruma ve aynı zamanda güvenlik görevlisi olarak görev yapabileceğini gösteren sağlık raporuna sahip olmak.

Güvenlik görevlisinin maaşı ne kadar?

Silahlı güvenlik görevlisi olarak çalışanların ortalama maaşları 5.500 – 8.500 TL arasında değişiyor. İstihdam sahaları oldukça geniş olan güvenlik görevlilerinin kamu dairelerinde, hastanelerde ve okullarda çalışabildikleri bilinirken havaalanlarında, bankalarda ve spor müsabakalarında da görev alabiliyorlar.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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