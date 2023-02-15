Hastanelerde 11.000 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! SGK yemek devletten: Bu şartları taşıyan pazartesi işe başlıyor!

İŞKUR, hastaneler için güvenlik personeli alacağını duyurdu. Minimum 10 bin 500 lirayla birlikte prim, SGK ve yemek ücreti de verilecek. Güvenlik personeli iş ilanlarında, sertifika alınan kuruluşlardan silahlı veya silahsız eğitim alınması gerekiyor. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ÖGG isimli sınavda başarı sağlanması gerekiyor. Bir sene içinde 6 defa yapılan ÖGG sınavından minimum 60 puan alınmalı, eğer kişi ilk sınavda başarısız olursa diğer 4 sınava harç parasını ödemeleri durumunda tekrar girebilir. Silah ile verilen eğitim süresi 120 saattir. 15 gün ana dersler, 3 gün silah eğitimi, 1 gün poligonda 25 adet mermiyle atış dersi ve 18 gün daha eğitim verilmektedir. Silahsız verilen eğitimin süresi ise 100 saattir ve kişiler eğitimlerde bulunmak zorundadır.
Güvenlik personeli iş ilanları
Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 100 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL) 00007279140 16.02.2023 Son 2 gün Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 2 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: EDİRNE / EDİRNE MERKEZ) 00007296897 24.02.2023 Son 10 gün Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 5 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: ANKARA / KEÇİÖREN) 00007300400 28.02.2023 Son 14 gün Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 3 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: İSTANBUL / SULTANGAZİ) 00007308607 1.03.2023 Son 15 gün Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 20 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: KOCAELİ / KOCAELİ MERKEZ) 00007308846 1.03.2023 Son 15 gün Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: İSTANBUL / EYÜP) 00007306910 2.03.2023 Son 16 gün Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 3 Açık Pozisyon İl Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: ANKARA / GÖLBAŞI/ANKARA) 00007312337 6.03.2023 Son 20 gün Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 8 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA) 00007314672 7.03.2023 Son 21 gün Silahsız Özel Güvenlik Personeli Özel / Daimi 1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru (Çalışma Konumu: KOCAELİ / DARICA) 00007320144 10.05.2023 Son 85 gün