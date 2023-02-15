KAMU PERSONELİ
15 Şubat 2023 - 13:45

Hastanelerde 11.000 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! SGK yemek devletten: Bu şartları taşıyan pazartesi işe başlıyor!

Hastanelere güvenlik personeli alınacak! Hangi şartları taşımak gerekiyor? işte detaylar...

KAMU PERSONELİ
15 Şubat 2023 - 13:45
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Hastanelerde 11.000 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! SGK yemek devletten: Bu şartları taşıyan pazartesi işe başlıyor!
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İŞKUR, hastaneler için güvenlik personeli alacağını duyurdu. Minimum 10 bin 500 lirayla birlikte prim, SGK ve yemek ücreti de verilecek. Güvenlik personeli iş ilanlarında, sertifika alınan kuruluşlardan silahlı veya silahsız eğitim alınması gerekiyor. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ÖGG isimli sınavda başarı sağlanması gerekiyor. Bir sene içinde 6 defa yapılan ÖGG sınavından minimum 60 puan alınmalı, eğer kişi ilk sınavda başarısız olursa diğer 4 sınava harç parasını ödemeleri durumunda tekrar girebilir. Silah ile verilen eğitim süresi 120 saattir. 15 gün ana dersler, 3 gün silah eğitimi, 1 gün poligonda 25 adet mermiyle atış dersi ve 18 gün daha eğitim verilmektedir. Silahsız verilen eğitimin süresi ise 100 saattir ve kişiler eğitimlerde bulunmak zorundadır.

İŞKUR

Güvenlik personeli iş ilanları



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