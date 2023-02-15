Hastanelerde çalışmak isteyenler dikkat! KPSS şartsız en az 12.000 TL maaşla hasta kabul personeli alınacak! İşte aranan şartlar

















Hasta Kayıt Görevlileri için İşe Alım Şartları

Türkiye İş Kurumu İŞKUR, hastanelerde hasta kayıt ve kabul görevlileri için bir iş fırsatı duyurdu. İşe alım süreci 13-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ve KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanına ihtiyaç duyulmaksızın gerekli nitelikleri taşıyan herkese açık olacak. Bu iş fırsatının en cazip özelliklerinden biri de maaş. Hasta kayıt ve kabul görevlileri en az 11.400 TL gibi önemli bir başlangıç maaşı kazanabiliyor.Bu işe alım, KPSS sınavına girmek zorunda kalmadan profesyonel bir ortamda çalışma şansı sağladığı için hastanelerde iş arayanlar için iyi bir haber. Bu iş fırsatı ile İŞKUR, ülkedeki işsizlik oranlarını azaltmayı ve istihdam ihtiyacı olanlara destek sunmayı amaçlıyor.l Nitelikleri karşılayan herkese açık olan bu fırsatın başvuru süreci ise basit.Sağlık bölümleri ve tıbbi sekreterlik mezunları iş ilanlarına başvurmakta zorlanmayacak. Başvuru sonrasında adayın nitelikleri yeterli bulunursa hasta kayıt ve kabul görevlisi alımları yapılırken hemen çalışmaya başlayabilir. Hasta kayıt ve kabul görevlisi ilanları da İŞKUR üzerinden yapılmakla birlikte, ilanlara hemen başvurmadan önce onay beklemeniz gerekmiyor. Başvurularınızın kabul edilmesi halinde hemen çalışmaya başlayabilirsiniz.