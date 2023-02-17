Hastanelerde çalışmak isteyenlere iş kapısı! KPSS'siz, mülakatsız en az 8500 TL maaşla başvurular açıldı!

Kamu hastaneleri içerisinde herhangi bir mülakat olmadan ve ikamet şartı bulunmadan temizlik personeli ve hasta bakıcısı alımları başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile başvurular yayınlandı.
Başvuru Şartları Nelerdir?
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. • Adaylar, belirtilmiş olan özel şartlarla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartlara uyacak. • Kamu görevinden herhangi bir sebepten ötürü görevinden alınmamış olması gerekmektedir. • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirlenmiş olan süreler içinden kasten işlenmiş bir suçtan dolayı hapis cezası yatmaması ya da affa uğramaması gerekmektedir. • Askerlikle ilgisinin bulunmaması gerekmektedir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4B maddesi gerekliliğinde sözleşmeli olarak hizmete aykırı harekette bulunmaması gerekmektedir. • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ya da yaşlılık parası almıyor olması gerekmektedir. • Yapılması planlanan görev gereği mesai saatleri dışında çalışmasını engelleyecek bir engelinin olmaması gerekmektedir.
İlan Metinleri
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