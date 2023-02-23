KAMU PERSONELİ
23 Şubat 2023 - 01:00

Hastanelerde iş arayanlara müjde gibi haber! KPSS'siz hastaneye lise mezunu 282 personel alınacak... Bu iş fırsatı kaçmaz acele edin

Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere mülakatsız ve KPSS taban puanı olmadan hastanelere çok sayıda personel alımı yapılması hedefleniyor. Farklı birçok

KAMU PERSONELİ
23 Şubat 2023 - 01:00
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Hastanelerde iş arayanlara müjde gibi haber! KPSS'siz hastaneye lise mezunu 282 personel alınacak... Bu iş fırsatı kaçmaz acele edin


Hastanelerde iş arayanlara müjde gibi haber! KPSS'siz hastaneye lise mezunu 282 personel alınacak... Bu iş fırsatı kaçmaz acele edin. İş arayanlara müjdeli haber hastaneden geldi. KPSS şartı aranmadan bir çok alanda personel alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar...

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Lise mezunu, önlisans ve lisans mezunu olan bir çok personel alımı gerçekleştirilecek. Alımı gerçekleştiren ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.  Üniversitesinin bünyesinde çalıştırılacak 282 kadrolu eleman alınacak. Alımlar için kadro dağılımı ise: hemşire, büro elemanı, mühendis, teknisyen, eczası, aşçı, güvenlik elemanı, hasta bakım ve temizlik elemanı, temizlik personeli gibi bir çok alanda alımlar gerçekleştirilecektir. Alımlara ilişkin bilgilere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nin resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. KPSS taban puan şartı aranmadan alımlar gerçekleştirilecek. Alımların eczası, sağlık teknikeri, psikolog, mühendis, röntgen teknisyeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Hasta Bakımı ve Temizliği, Şoför olarak alımların gerçekleştirilmesi bekleniyor.  İşte başvuruya ilişkin diğer detaylar...

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Alımlarda aranan şartlar ise şöyle:

  • Başvuran adayın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı (T.C) olması
  • Başvuran adayın Kamu Haklarından yasaklı olmaması.
  • Erkek başvuran adaylar için ise adayın askerlik ile ilişiğinin olmaması
  • Başvuran adayın Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan çıkarılmamış olmaması
  • Başvuruyu gerektiren kadroya göre başvuran adayın özel şartları taşıyor olması
  • Başvuran adayın işini yapmaya engel bir sağlık probleminin bulunmaması, gerekmektedir. 
Adaylar başvurularını 27 şubat tarihinden itibaren başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

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İpek Kaba
İpek Kaba
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