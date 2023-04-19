Hastanelerde masa başı çalışmak isteyenlere müjde! KPSS'siz, sınavsız yüksek maaşla personel alımı yapılacak!

Günümüzde herkes için zorlaşan yaşam şartları, yaşanılan ekonomik sıkıntılar en çok da iç arayanları mağdur ediyor. Asgari ücretin artmasıyla işten çıkarılan çok sayıda çalışan da mecburen iş aramaya tekrardan başlıyor. Hal böyle olunca İŞKUR'un yaptığı işe alımlar git gide daha da önem kazanıyor. Son yapılan açıklamada hastanelerde çalışmak isteyenlere müjde niyetine haber geldi.
BAŞVURULAR HANGİ POZİSYONA YAPILACAK
Gelen son bilgilere göre İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan personel alımlarında hastanelerde çalışacak hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvurular bekleniyor. Yapılacak olan başvurular İŞKUR üzerinden tamamlanacağı belirtildi. Alımlar tam anlamıyla sadece özel hastanelerle sınırlı olduğu ifade edildi. Bu nedenle KPSS şartı aranmayacağı da duyuruldu. KPSS puanı olmayan adaylar da yayımlanan hasta kabul kayıt görevlisi ilanlarına başvuru işlemlerini yapabilirler. Alımların şimdilik sınırlı illerde belirli özel sağlık kuruluşlarına ve özel hastanelere yapılacağı belirtildi.