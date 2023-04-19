KAMU PERSONELİ
19 Nisan 2023 - 21:45

Hastanelerde masa başı çalışmak isteyenlere müjde! KPSS'siz, sınavsız yüksek maaşla personel alımı yapılacak!

Hastane sayısının artmasıyla yeni iş imkanları doğdu. Onlarca ilde hastanelerin danışma bölümünde çalışacak personeller aranıyor. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
19 Nisan 2023 - 21:45
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Hastanelerde masa başı çalışmak isteyenlere müjde! KPSS'siz, sınavsız yüksek maaşla personel alımı yapılacak!


Günümüzde herkes için zorlaşan yaşam şartları, yaşanılan ekonomik sıkıntılar en çok da iç arayanları mağdur ediyor. Asgari ücretin artmasıyla işten çıkarılan çok sayıda çalışan da mecburen iş aramaya tekrardan başlıyor. Hal böyle olunca İŞKUR'un yaptığı işe alımlar git gide daha da önem kazanıyor. Son yapılan açıklamada hastanelerde çalışmak isteyenlere müjde niyetine haber geldi. 

işkur

BAŞVURULAR HANGİ POZİSYONA YAPILACAK 



Gelen son bilgilere göre İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan personel alımlarında hastanelerde çalışacak hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvurular bekleniyor. Yapılacak olan başvurular İŞKUR üzerinden tamamlanacağı belirtildi. Alımlar tam anlamıyla sadece özel hastanelerle sınırlı olduğu ifade edildi. Bu nedenle KPSS şartı aranmayacağı da duyuruldu. KPSS puanı olmayan adaylar da yayımlanan hasta kabul kayıt görevlisi ilanlarına başvuru işlemlerini yapabilirler. Alımların şimdilik sınırlı illerde belirli özel sağlık kuruluşlarına ve özel hastanelere yapılacağı belirtildi. 

hasta kayıt kabul

BAŞVURU ŞARTLARI NELER

- En az lise mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

-Sağlık sektöründe deneyimi bulunan ya da deneyim kazanmak isteyen adaylar

-İletişim ve planlama becerisi gelişmiş

-MS Office programlarına hakim olan

-Giyimine özen gösteren

-Fatura ve provizyon işlemlerine hakim

-Hizmet ve çözüm odaklı çalışabilen

-Ekip çalışmasına yatkın olan

 

 Detaylı bilgi ve başvurular için İŞKUR sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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