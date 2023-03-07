Hastanelere 18-45 yaş arası KPSS'siz personel alımı başladı! Şartları uyana Sağlık Bakanlığı'ndan iş fırsatı!







HASTANELERE 469 KİŞİ ALINACAK, BAŞLADI! SAĞLIK BAKANLIĞI 42.500 PERSONEL ALIMI BEKLEYENLERE İŞKUR MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Koca, daha önce yaptığı açıklamada, 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasının şu anda yapıldığını, diğer yarısının da hemen peşinden alınacağını belirtmişti.



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İLK ATAMALAR YAPILDI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

İŞKUR HASTANE PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI!

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanların İŞKUR hizmetlerinden yararlanabilmeleri için öncelikle kayıt olmaları gerekmektedir. Bu kayıt işlemi, internet üzerinden veya şahsen İŞKUR birimlerine başvurarak gerçekleştirilebilir. Başarılı bir işe yerleştirme için iş arayan kişinin ve açık işin tam ve doğru bilgilerinin sisteme yansıtılması oldukça önemlidir. Bu nedenle, kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerin tam ve doğru girilmesi gerekmektedir. Eğitim ve meslek bilgileri girilmeden özgeçmiş kaydı aktif hale getirilmemektedir. KAYIT KOŞULLARI

ENGELLİ KAYDI

ESKİ HÜKÜMLÜ KAYDI

ÖNCELİKLİ GÖNDERME HAKKINA SAHİP OLANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Başvuru yapabilmek için en az ilkokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Sekreter, hasta bakıcı, hemşire, hasta kayıt, temizlik personeli, güvenlik görevlisi gibi birçok pozisyonda alım yapılacak. Ayrıca, İŞKUR aracılığıyla da alım yapılacak ve KPSS şartı aranmayacak. Başvurular İŞKUR aracılığıyla online olarak yapılacak. Sekreter, hasta bakıcı, hemşire, hasta kayıt, temizlik personeli, güvenlik görevlisi gibi birçok unvanda alım yapılacak...Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı henüz başlamadı. Geçtiğimiz haftalarda toplam 85 bin personelin ilk aşaması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ilan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısının peşinden hemen alacağız" açıklamasında bulundu. Ancak 42 bin 500 personel alımı için henüz net bir tarih verilmedi. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor. İş başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu olma ve 18 yaş üstü olma şartı bulunuyor. Başvurular İŞKUR aracılığıyla online olarak yapılacak. Sekreter, hasta bakıcı, hemşire, hasta kayıt, temizlik personeli, güvenlik görevlisi gibi birçok unvanda alım yapılacak.Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan 42 bin 500 personel alımı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Toplamda 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1,183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirildi. Bu alımların içerisinde 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire de yer alıyor. Toplamda 30 bin sözleşmeli personel alımı yapıldı.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında çalışacak personel alımları için 11 bin 317 sürekli işçi alınacak. Bu alımlar kapsamında 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 Isıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı alınacak. Bu personeller taşra teşkilatında istihdam edileceklerdir.İŞKUR, her hafta yeni hastane personel alım ilanları yayımlamaya devam ediyor ve başvuru yapmak isteyenler İŞKUR aracılığıyla online olarak yapabileceklerdir. Bu kapsamda, özel hastanelere 469 kişilik alım yapılacak ve başvurular online olarak yapılabilecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında temizlik görevlisi, hasta bakıcı, aşçı, güvenlik görevlisi, sekreter gibi çeşitli unvanlar bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar arasında en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor ve yaş aralığı 18-45 olarak belirlenmiş durumda. Özellikle acil ihtiyaç duyulan bölgelerde KPSS şartı aranmaksızın alımlar gerçekleştirilebiliyor.İş arayanlar Kurum'a kayıt yaptırmak için en az 14 yaşında olmalıdır ve kayıt işlemleri beyan esasına göre yapılır. Ancak, beyanların gerçek dışı olması halinde Kurum herhangi bir sorumluluk kabul etmez.Engelli kişiler, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini kaybederek toplumsal yaşama uyum sağlamakta güçlük çeken ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler olarak tanımlanmaktadır. İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin, sağlık kurulu raporunu İŞKUR II Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Engellilik derecesi en az yüzde 40 olan kişiler, engelli olarak kabul edilmektedir. Süreli raporlarda, engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülmektedir. Ancak, engelliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde, engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenmektedir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamayacağı belirtilen kişilerin engelli kaydı alınmamaktadır.Kişilerin iş arama ve istihdam hizmetlerinden yararlanabilmeleri için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlardan bazıları sağlık, yaş, eğitim seviyesi, meslek bilgisi ve iş deneyimi gibi konuları içerir. İş arayanlar, İŞKUR'a kayıt yaptırarak, iş fırsatlarından haberdar olabilirler. Ancak kayıt yaptırırken, kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Engellilerin de İŞKUR'a kayıt yaptırabilmesi mümkündür ancak bunun için engellilik durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Eski hükümlülerin de iş arama ve istihdam hizmetlerinden yararlanabilmeleri mümkündür ancak belirli şartları sağlamaları gerekmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak başvuracak olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR'a ibraz etmek zorundadır. Bu belgeler; askerlik hizmetini yapmış olmak, engelli veya şehit yakını olmak, işçi çıkarmalarından öncelikli olarak etkilenmiş olmak gibi durumları kanıtlayan belgelerdir. Bu belgeleri onaylatmayan öncelikliler, normal statüde işleme tabi tutulurlar.