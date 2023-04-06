Hastanelere çok sayıda personel alımı başladı! 18-49 yaş arası KPSS şartsız alınacak: Bu branşlara başvuru ekranı açıldı. Nisan ayının gelmesi ile birlikte İŞKUR üzerinden binlerce işe alım ilanları yayınlanıyor. Hem kamuda hem özelse çalışacak kişiler için yapılacak ilanlarda KPSS şartı da bulunmuyor. Hastanelere, belediyelere ve diğer kamu kuruluşları için işçi, şoför gibi işe alımlar ise vatandaşın gündemin yer alıyor. Aktif olarak çok fazla iş ilanının detaylarını ve şartlarını merak eden vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde yer alacak. İşte detaylar...
İŞKUR ÜZERİNDEN BİNLERCE PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK!İşkur üzerinden en az 10 bin 100 TL maaş ile birlikte personel alımları gerçekleştiriliyor. Yapılacak işe alımlarda ise KPSS şartı bulunmuyor. Pek çok kişinin merakla araştırdığı işe alım koşulları İŞKUR üzerinde yer alıyor. İş arayanlar için inanılmaz fırsatların sunulduğu işe alımlarda nisan ayında yoğunluk yaşanıyor. Türk İş Kurumu'nun resmi web sitesi üzerinden birbirinden farklı ilanlar bulunuyor. Kamuda, belediyelerde çalışmak isteyenlerin başvurabileceği bu adaylarda ise şartlar zorlayıcı gözükmüyor. Hastane, fabrikalar için işçi ve şoför alımları da devam ediyor. Bu sektörlerden birini tercih etmek de iş arayanın tercihine bırakılıyor. İşte işe alım ile ilgili diğer ayrıntılar...
İŞKUR üzerinden kamu, belediyelere ve özel sektör için alım yapılacak. İlanları hepsini topladık ve sizin bilginize sunduk! Sitemizdeki linkler ile birlikte bu ilanlara hemencecik başvuruda bulunabileceksiniz. Fakat öncelikle İŞKUR kaydınız olup olmadığına bakmanızda fayda var. İŞKUR şoför alımları için tıklayınız
İŞKUR üzerinden hastanelere, fabrikalara işçi alımı için tıklayınız