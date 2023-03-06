Hastanelere dev personel alımı başlıyor! KPSS yok, sınav yok: Tam 11.000 kişiye iş müjdesi!







HASTANELERE 11 BİN PERSONEL ALIMI







Devlet kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için yeni bir müjde Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Hastaneler tam 11 bin kişiyi KPSS şartı olmadan alacak. Peki şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son gelen haberlere göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelere KPSS şartı aranmadan kura çekilişi ile 11 bin kişi alınacak. Alımlar temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama görevlisi, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, genel elektrikçi, bilgisayar kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, marangoz alanlarında olacak.Başvuru şartları şu şekilde belirlendi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen 48. maddede 1,4,6,7. bentlerdeki şartları taşımak, kamu kurum ce kuruluşları işçi alınmasındaki uygulanacak kurallar kapsamında anayasal düzene ve devlete karşı işlenen suçlar, sahtecilik, rüşvet, dolandırıcılık, casusluk, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma suçlarından hüküm giymemiş olmak, kamu kurumlarında çalışmak için belirlenen özel şartları taşımak, 18 yaşını geçmek ve 40 yaşını doldurmamış olmak, başvuru yapılacak kadro için gereken bölümlerden mezun olmak ya da sertifikaya sahip olmak, görevi yapmaya engel fiziki ve ruhsal bir engel olmaması, arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, silahsız güvenlik görevlisi için 5188 sayılı kanun 10. maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak gerekiyor.