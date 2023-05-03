Hastanelere hasta danışmanı alımı yapılıyor! 18 yaş üstü, KPSS'siz alım başladı: Yüksek maaş verilecek

İş arayanlara güzel haber İŞKUR üzerinden duyuruldu. KPSS'siz ve mülakatsız hasta danışmanı alımı olacak. Şartların nasıl olacağı ise yazının devamında.
HASTANELERE PERSONEL ALIMI
İŞKUR üzerinden alım yapacak olan hastaneler hasta danışmanı personeli alacağını belirtti. Özel hastaneler için alım yapılması sebebi ile KPSS şartı ve mülakat olmayacak. 18.55 yaş aralığında olanların hasta danışmanı alımına başvuru yapabileceği belirtildi. Diğer şartlar ise şu şekilde sıralandı: -18-55 yaş aralığında olmak, -En az ilkokul mezunu olmak, -İletişim becerisi, -Hasta ve yakınının durumunu önemseyen, -Takım çalışmasına ekip ruhuna uyumlu olmak, -Dış görünüşüne özen gösteren, Vardiyalı sisteme uyumlu olmak şartlar arasında yer almaktadır.