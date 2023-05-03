KAMU PERSONELİ
03 Mayıs 2023 - 18:00

Hastanelere hasta danışmanı alımı yapılıyor! 18 yaş üstü, KPSS'siz alım başladı: Yüksek maaş verilecek

Milyonlarca iş arayan vatandaşa müjdeli haber geldi. Hastanelere alım yapılacağı duyuruldu. KPSS şartının olmaması başvuracak adayları daha çok sevindirdi. İşte detaylar.

KAMU PERSONELİ
03 Mayıs 2023 - 18:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hastanelere hasta danışmanı alımı yapılıyor! 18 yaş üstü, KPSS'siz alım başladı: Yüksek maaş verilecek
TAKİP ETTAKİP ET


İş arayanlara güzel haber İŞKUR üzerinden duyuruldu. KPSS'siz ve mülakatsız hasta danışmanı alımı olacak. Şartların nasıl olacağı ise yazının devamında.

işe alım

HASTANELERE PERSONEL ALIMI



İŞKUR üzerinden alım yapacak olan hastaneler hasta danışmanı personeli alacağını belirtti. Özel hastaneler için alım yapılması sebebi ile KPSS şartı ve mülakat olmayacak. 18.55 yaş aralığında olanların hasta danışmanı alımına başvuru yapabileceği belirtildi. Diğer şartlar ise şu şekilde sıralandı:

-18-55 yaş aralığında olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak,

-İletişim becerisi,

-Hasta ve yakınının durumunu önemseyen,

-Takım çalışmasına ekip ruhuna uyumlu olmak,

-Dış görünüşüne özen gösteren,

Vardiyalı sisteme uyumlu olmak şartlar arasında yer almaktadır. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ