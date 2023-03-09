









HASTANELERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK!







Hastanelere KPSS şartsız, yüksek maaşlı personel alımı başlıyor! 11.317 kişi alınacak! Acele eden işi kapacak. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 kişi personel alımı gerçekleştirecek. Hastanelere başvurma şartı ne, kadrolar neler? Pek çok kadrodan alımın gerçekleştireceği belirtilen alımlarda KPSS şartı yok. 10 kadrodan alım yapılacağı belirtilen ilanda diğer şartlar neler? İşte Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu listeye göre alım yapılacak alanlar ve şartlar. Tüm detaylar haberimizde...Sağlık Bakanlığı'nın birinci etap personel alımı tamamlanmıştı. Şimdi ikinci etap personel alımları başlandı. Hastaneneler için KPSS şartsız olarak, kura ile birlikte 11 bin personel alınacağı duyuruldu. Haberi duyanlar ilana koştu. İşte hastanelerin alım yapacağı kadrolar ve diğer detaylara ilişkin ayrıntılar...Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl için Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacağı söylenmişti. Yapılan açıklamaya göre birinci alımlarda kurumlara bir çok personel ve işçi yerleştirildi. Şimdi sırada ikinci alımlar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." diye beyanda bulundu. Şu an için ikinci alımların tarihi net değil. Ancak ikinci alımlarda birinci alımlardaki benzer pozisyonlarda yapılacak. İlk alımda vasıflı ve vasıfsız bir çok personel alımı da gerçekleşmişti.