Hastanelere personel alımı başladı! KPSS şartsız, en az 9500 TL maaşlı! İşte alım yapılacak branşlar







Hangi Üniversiteler Alım Yapacak?







Alınacak Olan İş Bölümleri Nelerdir?

Başvurmak İçin Şartlar Nelerdir?

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Üniversiteden yeni mezun olmak iş bulmayı bir tık zorlaştırmaktadır. Bu durum altında resmi gazete üniversitelere personel alımı ilanlarını yayınlanmasına neden oldu. İki farklı üniversite bünyesindeki eksikleri karşılayabilmek için sağlık personeli alacaktır. Alımlarla ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz.Resmi gazetede yayınlanan ilana göre Üniversitelerin Rektörlük ve Araştırma hastanelerinde görevlendirilmesi üzerine 514 kişi sözleşmeli olarak kadroya alınacak. Alım yapılacak olan üniversiteler;- Fırat Üniversitesi - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Olarak bilinmektedir.Alımların yapılıyor olması, alınacak olan bölümlerin de nelerin olduğunu düşündürtüyor. 514 kişilik kadroda; • Koruma ve Güvenlik Görevlisi, • Destek Personeli, • Hemşire, • Tekniker, • Sağlık Teknikeri, • Laborant, • Röntgen Teknisyeni, • Psikolog, • Fizyoterapist, • Diyetisyen, • Çocuk Gelişimcisi, • Odyolog, • Aşkı, • Şoför, • Hasta Bakım Personeli Olarak sıralanmaktadır. Bu bölümlerde işçi olarak çalışabilmek için KPSS’ye girmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda KPSS’siz olarak; • Eczacı, • Tabip, • Uzman Tabip Bölümlerine de başvuruda bulunmanız mümkündür.657 Sayılı Devlet Memurları kanunu 48’inci maddesine göre; 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 2. Kamu haklarından mahrum olmaması, 3. Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması, 4. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmesi, 5. Herhangi bir suç hükümlülüğünün olmaması, 6. Erkek adayların askerliğini yapmış olması, Olarak sıralamak mümkündür.Adayların başvuru yapma hakkı elde edebilmesi için herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emekli ya da yaşlı maaşı almıyor olmasıdır. 2022’de yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P95, Ön Lisans için P93 ve Lisans için de P3 puan türlerinden birine sahip olması gerekmektedir.Üniversite personel alımları 30 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 13 Şubat 2023 tarihinde bitecektir. Adaylar başvurularını üniversitenin resmi internet adresinden gerçekleştirmesi mümkündür.