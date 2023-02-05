Hastanelerin danışma bölümünde çalışacak personel alınacak: KPSS şartsız, yüksek maaşlı

Günümüzde herkes için zorlaşan yaşam şartları, yaşanılan ekonomik sıkıntılar en çok da iç arayanları mağdur ediyor. Asgari ücretin artmasıyla işten çıkarılan bir çok çalışan da mecburen iş aramaya tekrardan başlıyor. Hal böyle olunca İŞKUR'un yaptığı işe alımlar git gide daha da önem kazanıyor. Son yapılan açıklamada hastanelerde çalışmak isteyenlere müjde niteliğinde haber geldi.
BAŞVURULAR HANGİ POZİSYONA YAPILACAK
Gelen son haberlere göre İŞKUR üzerinden yapılacak olan personel alımlarında hastanelerde çalışacak hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvurular bekleniyor. Yapılacak olan başvurular İŞKUR üzerinden tamamlanacağı belirtildi. Alımlar şu an için sadece özel hastanelerle sınırlı olduğu ifade edildi. Bu nedenle KPSS şartı aranmayacağı da duyuruldu. KPSS puanı olmayan adaylar da yayımlanan hasta kabul kayıt görevlisi ilanlarına başvurularını yapabilirler. Alımların şimdilik sınırlı illerde belirli özel sağlık kuruluşlarına ve özel hastanelere yapılacağı belirtildi.