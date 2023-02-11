Hastanelerin danışma bölümünde çalışacak personeller alınacak: KPSS şartsız, yüksek maaşlı iş için acele edin

Günümüzde her insan için zorlaşan yaşam şartları, yaşanılan ekonomik sıkıntılar en fazla da iç arayanları mağdur ediyor. Asgari ücretin artmasıyla işten çıkarılan bir çok çalışan da mecburen iş aramaya tekrardan başlıyor. Hal böyle olunca İŞKUR'un yapmış olduğu işe alımlar giderek daha da önem kazanıyor. Son yapılan açıklamada hastanelerde işe girmek isteyenlere müjde niteliğinde haber geldi.
BAŞVURULAR HANGİ POZİSYONA YAPILACAK
Gelen son haberlere göre İŞKUR üzerinden yapılacak olan personel alımlarında hastanelerde çalışacak hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvurular bekleniyor. Yapılacak olan başvurular İŞKUR üzerinden tamamlanacağı belirtildi. Alımlar tam olarak sadece özel hastanelerle sınırlı olduğu dile getirildi. Bu nedenle KPSS şartı aranmayacağı da duyuruldu. KPSS puanı olmayan adaylar da yayımlanan hasta kabul kayıt görevlisi ilanlarına başvurularını yapabilirler. Alımların şimdilik sınırlı illerde belirli özel sağlık kuruluşlarına ve özel hastanelere yapılacağı belirtildi.