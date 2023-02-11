KAMU PERSONELİ
11 Şubat 2023 - 14:25

Hastanelerin danışma bölümünde çalışacak personeller alınacak: KPSS şartsız, yüksek maaşlı iş için acele edin

İş arayanlara bir müjdeli haber daha geldi. İŞKUR üzerinden yeni personel alımları yapılmaya devam ediliyor. Hastanelere yapılacak alımların hangi pozisyonlara olacağı ve kaç kişiyle sınırlı olacağı merak konusu oldu. Detayalar ve açıklamalar haberin devamında sizlerle...

KAMU PERSONELİ
11 Şubat 2023 - 14:25
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Hastanelerin danışma bölümünde çalışacak personeller alınacak: KPSS şartsız, yüksek maaşlı iş için acele edin
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Günümüzde her insan için zorlaşan yaşam şartları, yaşanılan ekonomik sıkıntılar en fazla da iç arayanları mağdur ediyor. Asgari ücretin artmasıyla işten çıkarılan bir çok çalışan da mecburen iş aramaya tekrardan başlıyor. Hal böyle olunca İŞKUR'un yapmış olduğu işe alımlar giderek daha da önem kazanıyor. Son yapılan açıklamada hastanelerde işe girmek isteyenlere müjde niteliğinde haber geldi. 

işkur

BAŞVURULAR HANGİ POZİSYONA YAPILACAK 



Gelen son haberlere göre İŞKUR üzerinden yapılacak olan personel alımlarında hastanelerde çalışacak hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonuna başvurular bekleniyor. Yapılacak olan başvurular İŞKUR üzerinden tamamlanacağı belirtildi. Alımlar tam olarak sadece özel hastanelerle sınırlı olduğu dile getirildi. Bu nedenle KPSS şartı aranmayacağı da duyuruldu. KPSS puanı olmayan adaylar da yayımlanan hasta kabul kayıt görevlisi ilanlarına başvurularını yapabilirler. Alımların şimdilik sınırlı illerde belirli özel sağlık kuruluşlarına ve özel hastanelere yapılacağı belirtildi. 

hasta kayıt kabul

BAŞVURU ŞARTLARI NELER

- En az lise mezunu olmak (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

-Sağlık sektöründe deneyimi yer alan veya deneyim kazanmak isteyen adaylar

-İletişim ve planlama becerisi gelişmiş

-MS Office programlarına hakim olan

-Giyimine özen gösteren

-Fatura ve provizyon işlemlerine hakim

-Hizmet ve çözüm odaklı çalışabilen

-Ekip çalışmasına yatkın olan

 

 Detaylı bilgi ve başvurular için İŞKUR sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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