Hastaneye gidecekler dikkat! Bakan Bilgin duyurdu: 90 TL'den 750 TL'ye çıktı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK tarafından verilen miktarların Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde arttığını duyurdu. Bu açıklamaya göre, kemik içi implantta her implant adına verilen 90 lira, 750 liraya çıktı. Bakan Bilgin, kemik içi implant adına verilen miktarın; Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde maaş alan gazilerle vazife ve harp malulleri adına 700 liradan 2 bin 500 liraya, vazife ve harp malulleri ile terör nedeniyle yaralanan vatandaşlar adına ise 2 bin 500 liraya çıkarıldığını duyurdu.
Bilgin, vatandaşların ayakta tedavi için evlerinde kullanmakta oldukları tıbbi araçlar ile gazilere özel ortez/protez tutarlarının ortalama yüzde 50 ile 100 aralığında değişiklik gösteren oranda; gözlük cam ve çerçeveleri için verilen miktarın ise yüzde 39 ile 200 aralığında değişiklik gösteren oranda artırıldığını açıkladı. Çölyak hastalığı için açıklamalarda bulunan Bilgin, "Çölyak hastalığında ve protein metabolizması bozukluklarında; hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve mamul ürünler için aylık nakdi ödemelerde de yüzde 100 oranında artış yapıldı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.