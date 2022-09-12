Hastaneyi savaş alanına döndüren anne ve kızına tutuklama kararı













Alınan bilgiye göre, Yalova Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül tarihinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Tülin Ç., acil servise gelerek doktora panik atak geçirdiğini ve serum bağlanmasını istedi. Doktorun önce EKG çekmesi gerektiğini söylemesi üzerine Tülin Ç., daha sonradan hastaneye gelen kızı Sinem Ç. (19) ile hastaneyi birbirine kattı.Önce Uzm. Dr. Esengül Doğan'a saldıran anne kız, müşahede odasında ellerine ne geçirdiyse sağlık görevlilerine fırlattı. Bu sırada odada bulunan bir bebek babası tarafından dışarı çıkarıldı.Hızını alamayan anne-kız ardından hemşire Abdurrahman Ekin'e tekme ve yumruklarla saldırdı. Sonrasında olaylara müdahale eden güvelik görevlisi Esra Uslu'ya da saldıran zanlılar polis tarafından gözaltına alındı.Mahkemeye çıkarılan anne-kız, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine sanıklar hakkında tutuklama kararı alındı.