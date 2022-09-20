Hatay’da 18 adet kurusıkı tabanca namlusu ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi çalışmasında Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletli polis timlerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde gerçekleştirilen aramalarda 18 adet kurusıkı tabanca namlusu elde edildi. Olayla ilgili olarak araçta yer alan İ.D., H.D. ile İ.D. adlı şüphelileri gözaltına aldı.