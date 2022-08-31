Hatay'da Ev Yangınında Mahsur Kalan Çocukları Itfaiye Kurtardı













Hatay'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Olay, Antakya Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Öğle saatlerinde çıkan yangının ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olayın gerçekleştiği yere ulaştı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan ve hızla büyüyen yangının çevre binalara sıçramaması için büyük gayret harcayan itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 çocuğu yara almadan tahliye etti.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken binada maddi zarar meydana geldi.