Edinilen bilgiye göre, Antakya-İskenderun yolunun Kıcı mevkiinde, sürücüleri öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakasına sahip otomobil ile Kırıkhan yönüne dönmek isteyen 31 L 1250 plakasına sahip otomobil çarpıştı. Kazada Güner Cömert (70) ve damadı Hanifi Çoğan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişi ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:41
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:41
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