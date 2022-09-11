Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı













Edinilen bilgiye göre, Antakya-İskenderun yolunun Kıcı mevkiinde, sürücüleri öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakasına sahip otomobil ile Kırıkhan yönüne dönmek isteyen 31 L 1250 plakasına sahip otomobil çarpıştı. Kazada Güner Cömert (70) ve damadı Hanifi Çoğan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişi ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma süreci başladı.