YAŞAM
04 Eylül 2022 - 17:52

Hatay'da iki taraf arasında çıkan kavgada kan aktı! Bir ölü var

Hatay'da iki taraf arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi! Reyhanlı Eğitim Kampüsü içerisinde eğitimini sürdüren ve bu yıl tıp fakültesi kazanan Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali (17) ile Mustafa Taçyıldız (16) Hatay Antakya ilçesinde bulunan bir salça fabrikasında tartıştı. Tartışma sonucunda kan döküldü. İşte Detaylar...

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 17:52
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Hatay’da iki taraf arasında çıkan kavgada kan aktı! Bir ölü var


Hatay'da iki taraf arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi! Reyhanlı Eğitim Kampüsü içerisinde eğitimini sürdüren ve bu yıl tıp fakültesi kazanan Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali (17) ile Mustafa Taçyıldız (16) Hatay Antakya ilçesinde bulunan bir salça fabrikasında tartıştı. Tartışma sonucunda kan döküldü.

Mustafa Taçyıldız, Hüseyin Taçyıldız ve arkadaşı Mustafa Seçen (14), Yusuf Okuyucu, Faris Muhammed Al-Ali, arkadaşı Abdurrahman Barud ve İbrahim İzzo, Narlıca Mahallesinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan kavga sonrasında Mustafa Taçyıldız, Faris Al-Ali’yi sol alt karın boşluğundan bıçakla yaraladı.

Faris Muhammed Al-Ali Hayatını Kaybetti



Faris Al-Ali, yaralı bir şekilde kaldırıldığı hastanede vefat ederken, Mustafa Taçyıldız ise suç aleti ile beraber gözaltına alındı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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