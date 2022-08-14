GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 16:07

Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!

Hatay Kırıkhan'da seyir halinde ilerleyen otomobil, önüne birden köpek çıkınca manevra yaptı. Takla atarak devrilen otomobilde bulunan 6 kişiden birisi hayatını kaybetti, diğer 5 kişi de yaralandı.

GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 16:07
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Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!


Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir otomobil, yolda seyir halinde ilerlerken, önüne aniden sokak köpeği fırladı. Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak ani manevra yaptı ve olanlar bu manevradan sonra oldu.

Kurtlusoğuksu Mahallesine yakın bir yerde meydana gelen olayda ani manevra sonrası kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Aracın içindeki altı kişinde aracın içinden olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.



Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!

Yaralıların ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Vildan Ekerbiçer'in hastaneye kaldırıldıktan sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, polis kazaya ilişkin bir inceleme başlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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