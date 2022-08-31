Hatay'da Nitelikli Yağmaya 2 Tutuklama - Hatay













Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nitelikli yağma suçundan yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan'da meydana gelen kasten yaralama ve nitelikli yağma olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri A.D., A.Ö.K., M.B.A., M.M.A. ve M.Ç. yapılan operasyon sonucu yakalandı.Şahısların yapılan üst aramasında, 6,68 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca elde edildi.5 şüpheliden A.Ö.K., M.B.A. ve M.M.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, A.D. ve M.Ç. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.