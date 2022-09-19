Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü













Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Sarımazı Mahallesi, Zafer Caddesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu.Orman kenarında bulunan evlere doğru ilerleyen yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri yangından önce hızla bir aracın olay yerinden geçtiğini söylediler. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın gerçekleştiği yere gelerek araştırma başlattı.