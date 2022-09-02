Alınan bilgiye göre, Arpalıuşağı mevkiinde belli olmayan bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye birden fazla itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı. Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam etmektedir.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 19:40
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan benzer şekilde karadan müdahale ediliyor.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 19:40
EDİTOR
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