Hatay'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan aynı anda karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Arpalıuşağı mevkiinde belli olmayan bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye birden fazla itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı. Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam etmekte.