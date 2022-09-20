Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçların içinden uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Kovalamaca sonucunda Antakya - İskenderun yolunda kaza sonrası yakalanan araçların içinden 450 bin adet 69 kilo captagon elde edildi. Şüpheli A.H. gözaltına alındı.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:32
Hatay'da polisten kaçan araçtan 450 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 450 bin adet Captagon uyuşturucu hap elde edildi.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:32
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