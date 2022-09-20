YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:32

Hatay'da polisten kaçan araçtan 450 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 450 bin adet Captagon uyuşturucu hap elde edildi.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 09:32
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Hatay'da polisten kaçan araçtan 450 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçların içinden uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Kovalamaca sonucunda Antakya - İskenderun yolunda kaza sonrası yakalanan araçların içinden 450 bin adet 69 kilo captagon elde edildi. Şüpheli A.H. gözaltına alındı.

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