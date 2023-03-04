'Hatay'da su yok' çağrılarına Belediye ve Valilik'ten peş peşe açıklama!







HATAY VALİLİĞİ'NDEN İÇME SUYU AÇIKLAMASI







Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerden biri olan Hatay'da içme suyu konusunda bir sıkıntı yaşandığı bildirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin acil içme suyu sorununun artarak devam ettiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Kent genelinde Sağlık Bakanlığı ve HATSU, tahlil sonuçları çıkana kadar musluk suyu içilmemesi tavsiyesinde bulunuyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklama sonrasında "Maalesef acil içme suyu sorunu büyüyerek devam ediyor." ifadelerine de yer verildi.Hatay Valiliği, depremde büyük zarar gören kentin içme suyundan yoksun olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirterek, sosyal ağlarda konuya ilişkin kara propaganda da bulunanlarla ilgili gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremlerin kaydedildiği Hatay'da su sıkıntısı yaşandığını gösteren paylaşımlar yapıldı. Daha sonra Hatay Valiliği'nden bir açıklama geldi. kent genelinde içme suyu sıkıntısı olmadığının teyit edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hatay depremi sonrası oluşan şebeke arızaları, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde onarılmıştır. Musluk suyunun hijyen amaçlı kullanılmasında bir sakınca yoktur. İçme suyu olarak ise damacana veya şişe su kullanılmalıdır. AFAD tarafından sürekli olarak bölgeye içme suyu sağlanmakta ve yeterli miktarda suyumuz bulunmaktadır. Bu konuda sosyal ağlarda kara propagandalarda bulunanlar ile ilgili gerekli cezai işlem yapılacaktır."