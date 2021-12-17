YAŞAM
17 Aralık 2021 - 13:08

Hatay'da taciz edildikten sonra kızgın yağ ile yakılan kadın dehşeti anlattı!

YAŞAM
17 Aralık 2021 - 13:08
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Hatay'da taciz edildikten sonra kızgın yağ ile yakılan kadın dehşeti anlattı!
Olay, 15 Aralık günü Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre evde misafir ağırlayan G.Ç. isimli bir kadın misafirlerini gönderdikten sonra çalan kapıyı açtı ve karşısında eski sözlüsü Resul Erkmen'i gördü. Genç kadının ifadesinden Erkmen, kıskançlık nedeniyle darp ettiği G.Ç.'ye daha sonra da cinsel saldırıda bulundu.




O sırada kendisine direnen G.Ç.'ye birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göster diye bağıran Erkmen, genç kadından olumsuz yanıt alınca mutfağa gitti ve oradan aldığı kızgın yağı kadının başından aşağı döktü. Erkmen, kendisinden geçen kadını öldü zannetti ve otomobiliyle hastaneye götürdü.




Hastaneye ulaştırılan G.Ç. burada tedavi altına alınırken polis, hareketlerinden şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Polise G.Ç'nin ailesi tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Erkmen, yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.



GENÇ KADIN YAŞADIĞI DEHŞETİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Yüz bölgesinde ağır yanıklar oluşan G.Ç., yaşadığı dehşet dolu anları gözyaşları içerisinde anlattı. Evdeki misafirlerini gönderdikten sonra eski sözlüsünün evine geldiğini ve gelir gelmez de boğazına sarıldığını söyleyen G.Ç. nefessiz kaldığını ve kiminle birlikte olduğunu öğrenmek için kendisini dövdüğünü söyledi. Kendisine hap içirdiğini ve elini kolunu bağladıktan sonra da kendisini taciz ettiğini belirten genç kadın, sonra üzerine kızgın yağ döktüğünü ve o sırada kendinden geçtiğini ifade etti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Emniyette verdiği ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini söyleyen Resul Erkmen isimli saldırgan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
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