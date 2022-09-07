Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satan 3 kişi kıskıvrak yakalandı!













Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı polis ekiplerince yurtdışından tır ve dorseleri getirerek parçalayarak satmaya çalışıldığı bilgisine ulaşılması üzerine ekipler tarafından belirlenen iki garaja baskın düzenlendi. Ekipler Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi ve İskenderun yolu üzerinde belirledikleri adreslerde yaptıkları baskında parçalanmak üzere 2 tır ve dorse ele geçirdi. Adreste yakalanan H.Y, İ.E. ve N.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların sorgularının devam ettiği bildirildi.