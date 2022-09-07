Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı polis ekiplerince yurtdışından tır ve dorseleri getirerek parçalayarak satmaya çalışıldığı bilgisine ulaşılması üzerine ekipler tarafından belirlenen iki garaja baskın düzenlendi. Ekipler Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi ve İskenderun yolu üzerinde belirledikleri adreslerde yaptıkları baskında parçalanmak üzere 2 tır ve dorse ele geçirdi. Adreste yakalanan H.Y, İ.E. ve N.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların sorgularının devam ettiği bildirildi.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:46
Hatay'da tır ve dorseleri parçalayarak satan 3 kişi kıskıvrak yakalandı!
Hatay’ın Antakya ilçesinde yurt dışından getirilen tır ve dorselerin parçalanıp satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Adreste 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:46
EDİTOR
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