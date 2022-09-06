GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 21:29

Hatay'da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü, yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu düzenledi. 19 kişi gözaltına alındı ve fuhşa zorlanan Fas uyruklu 20 kadın sınır dışı edildi.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 21:29
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Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, yurtdışında ikamet eden bireyleri iş teklifiyle kandırıp kadınları fuhşa zorladıkları öğrenilen çete yakayı ele verdi. Uzunca bir süre takip edilen örgütün yapısı çökertildi.

Güvenlik güçleri en uygun zamanda operasyon için düğmeye bastı ve 13 adrese ek olarak baskınlar gerçekleştirdi. Düzenlenen baskınların sonucunda 4’ü Suriyeli olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

Zorla Fuhuş Yaptırılan 20 Kadın Sınır Dışı Edildi



Güvenlik güçleri, şüphelilerin zorla fuhuş yaptırdığı 20 Fas uyruklu kadını kurtardı. Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden birinin kucağında bebeği olduğu görüldü. Fas uyruklu kadınlar ise olaydan kısa bir süre sonra işlemler sonrasında sınır dışı edildi.

EDİTOR
Furkan BALCI
Furkan BALCI
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