Hatay’da yabancı uyruklu kadınları çalıştıran çeteye fuhuş operasyonu







Zorla Fuhuş Yaptırılan 20 Kadın Sınır Dışı Edildi







Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, yurtdışında ikamet eden bireyleri iş teklifiyle kandırıp kadınları fuhşa zorladıkları öğrenilen çete yakayı ele verdi. Uzunca bir süre takip edilen örgütün yapısı çökertildi. Güvenlik güçleri en uygun zamanda operasyon için düğmeye bastıve 13 adrese ek olarak baskınlar gerçekleştirdi. Düzenlenen baskınların sonucunda 4’ü Suriyeli olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.Güvenlik güçleri, şüphelilerin zorla fuhuş yaptırdığı 20 Fas uyruklu kadını kurtardı. Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve şüphelilerden birinin kucağında bebeği olduğu görüldü. Fas uyruklu kadınlar ise olaydan kısa bir süre sonra işlemler sonrasında sınır dışı edildi.