GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 19:30

Hatay'da yıkılan Rende Sitesi'nin yargı sürecini kapatan savcıya inceleme başlatıldı..

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan Rende sitesinde bir sütunun bilerek kesildiği iddialarına ilişkin suçlamaların düşürülmesine karar veren savcı hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM
20 Şubat 2023 - 19:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hatay'da yıkılan Rende Sitesi'nin yargı sürecini kapatan savcıya inceleme başlatıldı..


6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez olarak açıklanan ve peş peşe meydana geşen iki büyük depremde yerle bir olan Rende Sitesi'nde 105 kişi yaşamını yitirmişti. Hatay'da bulunan ve 2016 yılında iki bina kolonu kesildiği için sitenin yargı sürecine girdiği öğrenilirken, o dönemde Cumhuriyet savcısının davaya takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.

Hatay'da yıkılan Rende Sitesi'nin yargı sürecini kapatan savcıya inceleme başlatıldı

SAVCI İÇİN MÜFETTİŞ ATAMASI YAPILDI



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2016 yılında yargı sürecine giren Rende Sitesi'nde bir sütunun kesildiği iddiasıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılara soruşturma açılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) izin verdi. Sonuç olarak, HSK 1. Şube, savcıya karşı hazırlık soruşturması başlattı ve bir müfettiş atadı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ