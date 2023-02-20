Hatay'da yıkılan Rende Sitesi'nin yargı sürecini kapatan savcıya inceleme başlatıldı..







SAVCI İÇİN MÜFETTİŞ ATAMASI YAPILDI







6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez olarak açıklanan ve peş peşe meydana geşen iki büyük depremde yerle bir olan Rende Sitesi'nde 105 kişi yaşamını yitirmişti. Hatay'da bulunan ve 2016 yılında iki bina kolonu kesildiği için sitenin yargı sürecine girdiği öğrenilirken, o dönemde Cumhuriyet savcısının davaya takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2016 yılında yargı sürecine giren Rende Sitesi'nde bir sütunun kesildiği iddiasıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılara soruşturma açılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) izin verdi. Sonuç olarak, HSK 1. Şube, savcıya karşı hazırlık soruşturması başlattı ve bir müfettiş atadı.