Hatay depremi sonrası ilk destek mesajı ABD ve BM'den!













BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN DESTEK BİLDİRİMİ

Türkiye'de meydana gelen deprem sonrasında desteğini çekmeyen ABD'den yeni bir mesaj daha geldi. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde bulunan Jake Sullivan, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen ve Türkiye ve Suriye'yi etkisi altına alan 6,4 büyüklüğündeki depremden "derin endişe" duyduğunu belirterek, ABD'nin desteğini sürdüreceğini bildirdi. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Sullivan, mesajında "Türkiye ve Suriye'nin harap olmuş bölgelerini şimdiden etkileyen deprem haberlerinden derin endişe duyuyoruz. Deprem nedeniyle Türkiye'ye verdiğimiz destek devam edecektir." şeklinde ifadeler yazdı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni depremi yaşayan Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte düşündüğünü ve BM'nin ek yardım sağlama konusunda haırlık yaptıklarını söyledi. Guterres, Hatay ve ilçelerinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir BM ekibinin sahadaki durumu değerlendirdiğini kaydeden Guterres, "gerekirse ek yardım sağlamaya hazır olduğunu" ifade etti.