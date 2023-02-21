Türkiye'de meydana gelen deprem sonrasında desteğini çekmeyen ABD'den yeni bir mesaj daha geldi. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde bulunan Jake Sullivan, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen ve Türkiye ve Suriye'yi etkisi altına alan 6,4 büyüklüğündeki depremden "derin endişe" duyduğunu belirterek, ABD'nin desteğini sürdüreceğini bildirdi. Resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Sullivan, mesajında "Türkiye ve Suriye'nin harap olmuş bölgelerini şimdiden etkileyen deprem haberlerinden derin endişe duyuyoruz. Deprem nedeniyle Türkiye'ye verdiğimiz destek devam edecektir." şeklinde ifadeler yazdı.
DÜNYA
21 Şubat 2023 - 11:26
Hatay depremi sonrası ilk destek mesajı ABD ve BM'den!
Hatay'ı dün akşam saatlerinde peş peşe sallayan depremin ardından ABD ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye destek mesajları geldi. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde bulunan Sullivan, depremden derin endişe duyduğunu ve yardıma devam edeceğini söyledi.
DÜNYA
21 Şubat 2023 - 11:26