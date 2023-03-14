Hatay depreminde hayatını kaybetmişti! Hataysporlu Christian Atsu hala defnedilmedi: Nedenini ailesi açıkladı!







CHRİSTİAN ATSU NEDEN HALA DEFNEDİLMESİ







6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu enkaz altında hayatını kaybetmişti. Atsu'nun cenazesinin hala olmaması insanların sorularını artırdı. Peki neden hala cenazesi yapılmadı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi 11 ili de derinden sarmıştı ve en çok etkilenen illerden biri de Hatay olmuştu. Hatay'da yaşayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun enkaz altında bulunan cansız bedeni ülkesi Gana'ya uçakla gönderildi. 19 Şubat günü gönderilen cenaze için ailesi üzüntüsünü yaşamaya devam ederken yapılan açıklamada futbolcunun cenaze töreninin 17 Mart tarihinde yapılacağı açıklandı.Atsu'nun ülkesi Gana kültürüne göre cenazeler kutlama merasimi olarak yapılıyor ve yakınları kişinin hayatını kutlamak için birçok aktivite yapıyor. Aile sözcüsünün açıklamalarına göre ünlü futbolcunun cenaze töreninin ertelenme sebebi de bu olarak öğrenildi. Gana kültürüne göre Christian Atsu'nun cenaze töreninin yapılacağı öğrenildi.