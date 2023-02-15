GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 17:49

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kadın ve 2 çocuk tam 228. saatte çıkarıldı!

Depremin 228. saatinde Hatay merkez Antakya ilçesinde bulunan Uğur Apartmanı'ndan sevindiren bir haber geldi. Apartmanın enkazında yapılan çalışmalarda bir kadın ve iki çocuk yaralı olarak kurtarıldı.

GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 17:49
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kadın ve 2 çocuk tam 228. saatte çıkarıldı!


Resmi rakamlara göre Kahramanmaraş'ın merkezindeki depremde ölü sayısı 35.418 olarak açıklandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden on gün geçmesine rağmen enkaz altından mucizevi haberler peş peşe geliyor.

bir kadın ve 2 çocuk tam 228. saatte çıkarıldı

228. SAATE GELEN MUCİZE



Hatay merkeze bağlı Antakya ilçesindeki Oymak Sokak'ta bulunan Uğur'un apartmanında başlatılan kurtarma çalışmalarında enkazın altından tam 228 saat sonra bir kadın ve iki çocuk kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan kadın ve çocuklar ilk kontrolleri yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar.

bir kadın ve 2 çocuk tam 228. saatte çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Kalkan apartmanının enkazının altından 74 yaşında olduğu öğrenilen Cemile Kekeç isimli bi kadından depremin 10. gününde 227. saatte kurtarılmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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