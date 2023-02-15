Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kadın ve 2 çocuk tam 228. saatte çıkarıldı!

Resmi rakamlara göre Kahramanmaraş'ın merkezindeki depremde ölü sayısı 35.418 olarak açıklandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden on gün geçmesine rağmen enkaz altından mucizevi haberler peş peşe geliyor.
228. SAATE GELEN MUCİZE
Hatay merkeze bağlı Antakya ilçesindeki Oymak Sokak'ta bulunan Uğur'un apartmanında başlatılan kurtarma çalışmalarında enkazın altından tam 228 saat sonra bir kadın ve iki çocuk kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan kadın ve çocuklar ilk kontrolleri yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar.
Kahramanmaraş'ta Kalkan apartmanının enkazının altından 74 yaşında olduğu öğrenilen Cemile Kekeç isimli bi kadından depremin 10. gününde 227. saatte kurtarılmıştı.