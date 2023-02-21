Hatay peş peşe sallandı! Hasarlı binalar yerle bir oldu: 6 can kaybı 300'e yakın yaralı..







SAMANDAĞ İLÇESİNDE 5,8'LİK DEPREM







CAN KAYBI 6, YARALI SAYISI 294

İKİ HASTANEDE TAHLİYELER YAPILDI

VALİLİK BİNASINDA YIKILMA YAŞANDI

Kahramanmaraş'ın merkezinde meydana gelen ve büyük hasara yol açan Hatay'da peş peşe iki deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesine göre, Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04 sıralarında deprem meydana geldi. Yakın eyaletlerde de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki deprem yerin 16.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Saat 20.04'te Defdne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından saatler 20.07'i gösterdiğinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin şiddeti ise 5,8 olarak ölçülüeken depremin merkez üssünün Samadağ olduğu kaydedildi. 7 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardınmdan bölgede bulunan hasarlı binaların çöktüğü bilgisi paylaşıldı. AFAD, bölgedeki iki depremle bağlantılı olarak sonrasında 90 artçı depremin daha kaydedildiğini duyurdu.Defne ve Samandağ ilçelerinde çok sayıda alanın yıkıldığı ve insanların binaların enkazları altında kaldığının anlaşılması sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ekipleri intikal etti. 6.4 büyüklüğündeki depremin de etkisini yitirmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.Hatay'ın merkezinde meydana gelen depremde bugüne kadar 6 kişi öldü, 294 kişi yaralandı, 18'i ağır yaralandı. Yaralılar Adana ve Dörtyol'a sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda ölen ve yaralanan vatandaşların hasarlı binalardan eşya alırken depreme yakalandıkları bilgisi verildi.Meydana gelen deprem sonrasında İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastalar başka hastanelere sevk edilirken Mustafa Kemal Üniversitesi de hasta tahliye işlemi gerçekleştirdi.Kahramanmaraş depreminde hasar gören Hatay Valiliği'nin bir bölümü Defne ilçesi depreminde yıkıldığı bildirildi. İlçe merkezinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki depremlerde ağır hasar gören valilik binasını yıktığı söylendi.Saat 20.04'te meydana gelen deprem ve artçı sarsıntılarda şehir merkezindeki bazı binalar hasar gördü. Deprem bir çok ortadoğu ülkesinde de hissedildi. Suriye'de Hatay merkezli depremin ardından halk sokağa çıktı.