Hatay tüm Türkiye'nin şahsi meselesi oldu! Yardım gecesine damga vuran sözler: Milyonlar derinden etkilendi!







O VATANDAŞIN SÖZLERİ HERKESİN KALBİNE DOKUNDU







Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili de derinden sarsan deprem sonrasında 15 Şubat tarihinde tüm televizyon kanallarında saatlerce ortak bağış yayını yapıldı. Ortak yayına bağlanarak bağış yapan birçok vatandaş insanların kalbine dokunurken bir vatandaşın o sözleri herkesi çok derinden etkiledi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Kahramanmaraş Elbistan ilçeleri olarak yaşanan ve 10 ilde yaşanan deprem sonrasında yardım tırları bölgeye sevk edilirken ülkedeki bütün vatandaşlar bir şekilde yardım edebilmek için seferber oldu. 15 Şubat tarihinde ünlü isimlerin de katılımı ve sunumuyla bütün televizyon kanallarında ortak bağış yayını düzenlendi. Bağış yayınına katılan birçok vatandaş herkesi çok derinden etkiledi.Çocuklar kumbara paralarını, yaşlılarımız hac paralarını, evi olan insanlar evlerini bağışlamak istediklerini söyledi. Ancak telefona bağlanan vatandaşlardan birinin sözleri herkesi duygulandırdı. Sanatçı Doğa Rutkay'ın konuştuğu ve sözlerini aktardığı vatandaş bölgeye yardım etmek istediğini söyledi. Açıklamalara göre vatandaş 'Ben sıradan bir vatandaşım. Hatay benim şahsi meselemdir diyen Mustafa Kemal Atatürk adına 15 bin TL bağış yapmak istiyorum.' dedi. Bu güzel bağışı yapan vatandaşın adının Serdal Tepik olduğu öğrenildi.