Hatayspor, birçok kulübün transfer listesinde bulunan Yunan ekiplerinden Asteras Tripolis'te top koşturan 24 yaşındaki santrfor Kevin Soni'yi kadrosuna kattı. Daha önce Fransa ve İspanya gibi liglerde de top koşturan Soni, üstün yeteneğiyle Spor Toto Süper Lig'de dikkat çekecek isimler arasında gösteriliyor.
SPOR
08 Eylül 2022 - 18:23
Hatayspor'dan son dakika bombası!
Hatayspor, transfer döneminin son gününde forvet hattını Kamerunlu milli oyuncu Kevin Soni'yi transfer ederek güçlendirdi.
SPOR
08 Eylül 2022 - 18:23
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