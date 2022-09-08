Hatayspor’dan son dakika bombası!

Hatayspor, birçok kulübün transfer listesinde bulunan Yunan ekiplerinden Asteras Tripolis'te top koşturan 24 yaşındaki santrfor Kevin Soni'yi kadrosuna kattı. Daha önce Fransa ve İspanya gibi liglerde de top koşturan Soni, üstün yeteneğiyle Spor Toto Süper Lig'de dikkat çekecek isimler arasında gösteriliyor.