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16 Eylül 2022 - 08:04

Hatayspor ile Kayserispor 5. kez karşılaşıyor

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşılaşacak.

SPOR
16 Eylül 2022 - 08:04
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Hatayspor ile Kayserispor 5. kez karşılaşıyor


Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde bundan önce 4 kez karşılaştı. 4 maçta 2 kez Hatayspor kazanırken 2 kez de Yukatel Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda 14 gol atıldı.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1
 2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3
 2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1
 2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3


Bugün Yeni Hatay Stadyumu'nda 20:00'da başlayacak olan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Kayserispor'da 7 eksik var

Süper Ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da 7 futbolcu top koşturamayacak.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, sakatlıkları süren Emrah Başsan, Ali Karimi, Joseph Attamah ve Majid Hosseini ile performanslarından ötürü Mustafa Pektemek, Cenk Gönen ve Nurettin Korkmaz'ı Hatayspor maçı kafilesine dahil etmedi. 22 kişilik kamp kadrosunda Bilal Bayazıt, Abdulkadir Taştan, Mehmet Şamil Öztürk, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Hayrullah Erkip, Yaw Ackah, Andrea Bertolacci, Bernard Mensah, Carlos Mane, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Talha Sarıaslan ve Mario Gavranovic yer buldu.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında kazanan kadroyu yine sahaya sürmeye hazırlanıyor. Stoper mevkiinde Hosseini'nin yerine Arif Kocaman forma giyecek.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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