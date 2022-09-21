SPOR
21 Eylül 2022 - 12:36

Hatayspor, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaştı

Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPOR
21 Eylül 2022 - 12:36
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Hatayspor, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaştı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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