Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
SPOR
21 Eylül 2022 - 12:36
Hatayspor, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaştı
Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
SPOR
21 Eylül 2022 - 12:36
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