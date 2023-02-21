Hatayspor yasta! Sportif Direktörü Taner Savut'tan acı haber geldi..













DNA ÖRNEĞİNDE YÜZDE 90 UYUM

Kahramanmaraş'ı vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Hatay'ın Antakya ilçesinde de Ronesans konutlarını yıktı. Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında rezidansın enkazının altında kaldığı tespit edilen Hatayspor'un Sportif Direktörlük görevini yürüten Taner Savut'a da ulaşılmaya çalışıldı.Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Taner Savut'un cansız bedenine ulaşılırken, Gökhan Zan, Savut'un depremin enkazında yaşamını yitirdiğini kendi Instagram hesabı üzerinden duyurdu.Enkaz altında yatan Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut için üzücü bir gelişmenin yaşandığı bildirildi. Adana'da Savut'a benzer bir cenaze bulununca kardeşinden DNA örneği alındı. DNA'sının, kardeşinin yüzüğünden teşhis edilen Tanel Savut ile yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi.