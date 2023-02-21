Hatayspor yasta! Sportif Direktörü Taner Savut'tan acı haber geldi..

Kahramanmaraş'ı vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Hatay'ın Antakya ilçesinde de Ronesans konutlarını yıktı. Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında rezidansın enkazının altında kaldığı tespit edilen Hatayspor'un Sportif Direktörlük görevini yürüten Taner Savut'a da ulaşılmaya çalışıldı.
Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Taner Savut'un cansız bedenine ulaşılırken, Gökhan Zan, Savut'un depremin enkazında yaşamını yitirdiğini kendi Instagram hesabı üzerinden duyurdu.