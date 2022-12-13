Hataysporlu yıldız Saba Lobjanidze’den özel açıklamalar

Süper lig’de en beğendiği isimlerin Ener Valencia, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün olduğunu söyleyen Saba bu isimlerden övgüyle söz etti. Arda Güler’in önemli bir yetenek olduğuna özellikle dikkat çekti. Lige verilen arada Antalya kampında değerlendirmede bulunan yıldız futbolcu ilginç açıklamalarda bulundu. Normalde sezon başlarının çok önemli olduğunu aslında zor bir sezon başlangıcı geçirdiklerini aktaran Saba Antalya kampıyla kötü başlangıcı telafi etmek istediklerini söyledi. Büyük maçları özel olarak sevdiğini söyleyen tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray tarzı takımlarla oynanan maçlarda daha motive olduğunu aktardı. Süper ligde kendi oynadığı pozisyonda çok kaliteli isimlerin olduğunu dile getiren Saba Lobjanidze sezonun geri kalanı hakkında umutlu konuştu.

