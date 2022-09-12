EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 10:38

Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti

Hateks'in Fransa'daki iştirakleri Hatex Invest ve Cotonella Sarl, Avrupa'da büyüme atağına geçti. Kendi markası olan ‘SENSEI' ve ‘Maison De Le Cotton' mağazasında perakende satışları ile birlikte, oteller ve büyük perakende mağazalarına havlu ve bornoz tedariği sağlayan Cotonella Sarl, kovidin negatif etkilerini aşarak 2019 yılında ele geçirdiği cironun da üzerine çıkmaya hazırlanıyor.

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 10:38
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Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti


Hatay'ın tekstil sektöründe ilk halka açık şirketi olarak bilinen Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nin (Hateks), Fransa' da kurulu yüzde 100 iştiraki Hatex Invest ve yüzde 90 iştiraki olan Cotonella Sarl isimli iki şirketi Avrupa'da büyüme atağına geçti.

Çevrimiçi satışlarda önde gelen ev tekstili markası Hatex Invest'te satışlar Covid döneminde yüzde 30 ila 50 arasında artış gösterdi. Bu yılı rekor büyüme ile kapatması fikir edinilen her iki şirketten toplam 8 milyon euronun üzerinde ciro bekleniyor.



Tüm dünyayı sarsan küresel salgın Kovid-19 sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik daralmayı da birlikte getirdi. Özellikle 2020'de kapanan mağaza, restoran ve oteller bu alana iş yapan bir çok sektörü de etkiledi. 2021'de piyasalar yeniden hareketlenirken 2022 yeniden şaha kalkış yılı oldu. Pandeminin ardından gelen enerji kriziyle birlikte Avrupa'da bazı mağazalar ekonomik sorunlarla baş ederken doğru yatırım planları ve doğru büyüme stratejisi çizen şirketler ise ciroda 2019 yılını dahi geride bırakmaya hazırlanıyor. Hateks ürünlerini pazarlayan ve Hatay'daki tesisin üretim kapasitesinin yüzde 15'ini temsil eden iki şirket, bu yıl satış ve ciroda yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

“2019'u geride bırakacak”

Hateks CEO'su Abud Abdo, Hateks'in Fransa'daki iştirakleri Hatex Invest ve Cotonella Sarl'ın Avrupa'da büyüme atağına girdiğini söyledi. Cotonella Sarl'ın 1976 yılında Hateks'in pazarlama ofisi olarak kurulduğunu anlatan Abud Abdo, "Kendi markası olan 'SENSEI' ve 'Maison De Le Cotton' mağazasında perakende satışları ile birlikte, oteller ve büyük perakende mağazalarına havlu ve bornoz satan Cotonella Sarl, Hateks'in Fransız müşterilerinin operasyonlarını denetliyor" dedi. Şirketin kurulduğu günden bugüne istikrarlı bir büyüme performansı çizdiğini anlatan Abdo, "Ancak 2019'da başlayan küresel salgın Kovid-19 ile birlikte operasyonlarımız 2020'de yüzde 35 oranında daraldı. 2021 yılı bizim açımızdan bir toparlanma yılıydı. 2022'de ise Fransa'daki tüm restoran ve otellerin açılmasıyla birlikte satışlarımız çok ciddi bir ivme kazandı. Öyle ki bu yıl ciroda 2019 yılındaki seviyeleri geride bırakacağız" ifadelerini kullandı. Hatex Invest ve Cotonella Sarl'ın çok güçlü bir büyüme performansı elde ettiğinin idda eden Abdo, her iki şirketten toplam 8 milyon euronun üzerinde ciro beklediklerini kaydetti.

“Çevrimiçi satışta lider”

Yüzde 100 Hateks A.Ş. iştiraki olan Hatex Invest'in ise 2022 yılında Hateks Tekstil A.Ş. nin yüzde 50 oranda iştiraki olan SIRETEX firmasının hak karşılığı olarak kurulduğunu anlatan Abdo, şöyle devam etti: "Bu şirketimiz bünyesinde Fransa'da ev tekstili markası ve gayrimenkul yatırımları bulunuyor. Çevrimiçi satışlarda lider bir ev tekstili markası olan Hatex Invest'in Kovid'den bu yana çevrimiçi satışları yüzde 30 ila 50 arasında arttı. Aynı zamanda bu markamız ülkenin dört bir yanındaki perakendecilere de satış yapıyor. Markanın ürünleri Fransa'da 500'den fazla satış noktasında sergileniyor."

“Yatırımlar devam ediyor”

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Haber Editörü
Haber Editörü
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