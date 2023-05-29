Hattı o operatör olanlar bu fırsatı kaçırmayın! Bedava internet için son gün 30 Haziran

Vodafone, Türkiye'deki aboneleri için büyük bir fırsat sunuyor ve bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyor. Kampanyanın süresi 30 Haziran'a kadar devam edecek ve Türkiye'deki Vodafone kullanıcıları için birçok avantajı beraberinde getiriyor. Bu kampanya kapsamında, TEB Mastercard Kartı sahipleri için özel bir teklif sunuluyor. 9 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında otomatik ödeme talimatı veren ve TEB Mastercard Kartı kullanan bireysel aboneler, günlük geçerli toplam 6 GB hediye internet kazanma fırsatına sahip olacak. Bu kampanya, Vodafone kullanıcılarının internet erişimini artırmayı hedefliyor ve onlara daha fazla veri kullanımı imkanı sağlıyor.
Kampanya şartlarına göre, Vodafone Yanımda uygulamasından Masterpass'e kayıtlı Mastercard veya Maestro logolu kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartlar ile otomatik ödeme talimatı veren bireysel aboneler kampanyadan faydalanabilecekler. Otomatik ödeme talimatı veren kullanıcılar, bir kezlik işlemle bir gün geçerli 2 GB hediye internet kazanacaklar. Ayrıca, talimat verdikleri faturanın 2 kez otomatik olarak ödenmesi durumunda her fatura için bir gün geçerli 2 GB hediye internet daha kazanabilecekler. Toplamda ise kullanıcılar kampanya süresince en fazla 6 GB hediye internet elde edebilecekler. Kampanya süresince toplamda 200.000 adet bir gün geçerli 2 GB hediye internet dağıtılacak. Bu nedenle, kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin hızlı davranmaları ve başvurularını 30 Haziran'a kadar yapmaları önem taşıyor.
Hediye GB tanımlamaları otomatik olarak yapılacak ve kullanıcılara SMS ile bilgilendirme sağlanacak. Ancak Vodafone A.Ş. ve Mastercard, kampanyayı durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutuyor. Benzer şekilde, TEB de kampanyayı değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutuyor. Türkiye'deki Vodafone kullanıcıları için bu kampanya büyük bir avantaj sunuyor. Hem internet erişimini artırmak hem de daha fazla veri kullanımına olanak tanımak için abonelerin bu fırsatı kaçırmamaları öneriliyor. Kampanyanın son tarihi olan 30 Haziran'a kadar başvuruların yapılması gerekiyor. Vodafone aboneleri, bu süre içinde kampanya şartlarını yerine getirerek 6 GB hediye internetin tadını çıkarabilirler.